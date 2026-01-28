Erste Schätzungen: freee K K Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

freee K K Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 6,94 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 27,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,01 Milliarden JPY gegenüber 7,87 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,17 JPY im Vergleich zu 23,28 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 41,60 Milliarden JPY, gegenüber 33,27 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at