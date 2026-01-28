freee K K. Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PWE3 / ISIN: JP3826520003
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: freee K K Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
freee K K Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 6,94 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,69 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 27,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,01 Milliarden JPY gegenüber 7,87 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,17 JPY im Vergleich zu 23,28 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 41,60 Milliarden JPY, gegenüber 33,27 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freee K K. Registered Shs
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: freee K K Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: freee K K Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: freee K K Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: freee K K Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: freee K K Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)