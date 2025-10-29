Erste Schätzungen: freee K K Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

freee K K Registered wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,40 JPY je Aktie gegenüber 2,90 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll freee K K Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,22 JPY aus. Im Vorjahr waren 23,28 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 41,49 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 33,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at