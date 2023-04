Erste Schätzungen: freee K K Registered präsentiert Quartalsergebnisse

freee K K Registered präsentiert in der voraussichtlich am 15.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -38,970 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte freee K K Registered noch -16,130 JPY je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll freee K K Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -154,131 JPY, gegenüber -208,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 18,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,38 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at