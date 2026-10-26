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WKN DE: A4220D / ISIN: US35661P1003

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Freenome legt Quartalsergebnis vor

Freenome wird voraussichtlich am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,138 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Freenome 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 84,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,478 USD im Vergleich zu 0,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 102,4 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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