Erste Schätzungen: Freeport-McMoRan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Freeport-McMoRan stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,796 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 73,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,82 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,12 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,52 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,74 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 25,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at