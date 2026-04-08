Erste Schätzungen: Freeport-McMoRan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Freeport-McMoRan wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,458 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Freeport-McMoRan im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,27 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,52 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 29,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 25,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at