Erste Schätzungen: Freeport-McMoRan stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Freeport-McMoRan lädt voraussichtlich am 23.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,584 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,69 Prozent auf 6,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,76 USD aus. Im Vorjahr waren 1,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 28,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 25,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at