FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FreightCar America legt Quartalsergebnis vor
FreightCar America wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,047 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll FreightCar America mit einem Umsatz von insgesamt 106,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,93 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,103 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,09 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 413,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 501,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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