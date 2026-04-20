Erste Schätzungen: Fresh Del Monte Produce legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fresh Del Monte Produce veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,620 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Fresh Del Monte Produce mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent verringert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 3,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,88 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,20 Milliarden USD, gegenüber 4,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at