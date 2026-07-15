Fresh Del Monte Produce Aktie
WKN: 910307 / ISIN: KYG367381053
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fresh Del Monte Produce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fresh Del Monte Produce wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,530 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fresh Del Monte Produce einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie, gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 4,71 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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