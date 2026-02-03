Fresh Del Monte Produce Aktie
Erste Schätzungen: Fresh Del Monte Produce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fresh Del Monte Produce präsentiert voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,280 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fresh Del Monte Produce ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,96 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,28 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
