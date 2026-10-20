Erste Schätzungen: Freshpet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Freshpet stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,377 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 310,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 2,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at