Erste Schätzungen: Freshpet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Freshpet wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,393 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Freshpet 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,70 Prozent auf 285,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 262,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 1,10 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 975,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at