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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Freshpet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Freshpet wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Freshpet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,217 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 292,2 Millionen USD gegenüber 264,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,21 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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