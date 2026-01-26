Erste Schätzungen: Freshworks A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Freshworks A wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,43 Prozent auf 218,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,635 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 834,8 Millionen USD, gegenüber 720,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at