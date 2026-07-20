Erste Schätzungen: Freshworks A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freshworks A wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,130 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Freshworks A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 233,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,12 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,624 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 961,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 838,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at