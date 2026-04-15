frontdoor Aktie
WKN DE: A2N6K1 / ISIN: US35905A1097
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: frontdoor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
frontdoor lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,676 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll frontdoor nach den Prognosen von 7 Analysten 442,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 426,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,42 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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