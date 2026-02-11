Erste Schätzungen: frontdoor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

frontdoor wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,132 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

frontdoor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 421,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,00 USD, gegenüber 3,01 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,84 Milliarden USD generiert worden waren.

