WKN DE: A2N6K1 / ISIN: US35905A1097

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: frontdoor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

frontdoor wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,132 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

frontdoor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 421,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,00 USD, gegenüber 3,01 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,84 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu frontdoor inc Registered Shs When Issued

Analysen zu frontdoor inc Registered Shs When Issued

Aktien in diesem Artikel

frontdoor inc Registered Shs When Issued 47,40 -0,42%

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

