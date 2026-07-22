Erste Schätzungen: frontdoor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

frontdoor wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,48 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 617,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei frontdoor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 642,1 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,54 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,18 Milliarden USD, gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at