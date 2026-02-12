Frontline Aktie

WKN DE: A3D38W / ISIN: CY0200352116

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Frontline legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Frontline stellt voraussichtlich am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,13 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 276,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,09 Prozent auf 455,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 2,23 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1,24 Milliarden USD im Vergleich zu 2,04 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

