Erste Schätzungen: Frontline mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Frontline wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 34,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 577,5 Millionen USD gegenüber 427,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,60 USD, gegenüber 1,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at