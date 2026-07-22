Erste Schätzungen: FrontView REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FrontView REIT äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FrontView REIT noch -0,160 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,2 Millionen USD – ein Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FrontView REIT 17,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,008 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,220 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 73,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 67,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at