WKN DE: A40QY6 / ISIN: US35922N1000

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FrontView REIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FrontView REIT wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FrontView REIT noch ein Verlust pro Aktie von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 16,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,5 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,022 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 67,5 Millionen USD, gegenüber 59,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu FrontView REIT Inc Registered Shs

Analysen zu FrontView REIT Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

FrontView REIT Inc Registered Shs

