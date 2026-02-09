Erste Schätzungen: FrontView REIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FrontView REIT wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FrontView REIT noch ein Verlust pro Aktie von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 16,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,5 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,022 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 67,5 Millionen USD, gegenüber 59,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at