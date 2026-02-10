FTAI Avitaion Aktie

WKN DE: A3DVBR / ISIN: KYG3730V1059

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FTAI Avitaion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FTAI Avitaion wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,24 USD je Aktie gegenüber 0,840 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 37,82 Prozent auf 693,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 502,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,74 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,75 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

FTAI Avitaion Limited Registered Shs 275,38 1,02% FTAI Avitaion Limited Registered Shs

