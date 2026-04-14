Erste Schätzungen: FTAI Avitaion verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FTAI Avitaion wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 46,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 741,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 505,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,38 USD, gegenüber 4,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,51 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at