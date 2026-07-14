Erste Schätzungen: FTAI Avitaion verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FTAI Avitaion wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass FTAI Avitaion für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FTAI Avitaion in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 847,2 Millionen USD im Vergleich zu 676,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,01 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,60 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,51 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at