FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued Aktie

FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNDK / ISIN: US35953C1062

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure legt Quartalsergebnis vor

FTAI Infrastructure wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,535 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,730 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 60,27 Prozent auf 196,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FTAI Infrastructure noch 122,3 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,733 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 708,0 Millionen USD, gegenüber 502,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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