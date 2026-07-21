FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3DNDK / ISIN: US35953C1062
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure legt Quartalsergebnis vor
FTAI Infrastructure wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,535 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,730 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 60,27 Prozent auf 196,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FTAI Infrastructure noch 122,3 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,733 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 708,0 Millionen USD, gegenüber 502,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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