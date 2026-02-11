Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FTAI Infrastructure wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,427 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,240 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 169,2 Millionen USD – ein Plus von 109,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FTAI Infrastructure 80,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,183 USD, gegenüber -2,720 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 528,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 331,5 Millionen USD generiert worden waren.

