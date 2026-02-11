FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3DNDK / ISIN: US35953C1062
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
FTAI Infrastructure wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,427 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,240 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 169,2 Millionen USD – ein Plus von 109,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FTAI Infrastructure 80,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,183 USD, gegenüber -2,720 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 528,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 331,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: FTAI Infrastructure zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)