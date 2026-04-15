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WKN: 907337 / ISIN: US3029411093

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FTI Consulting gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FTI Consulting lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,07 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FTI Consulting 1,74 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 971,2 Millionen USD gegenüber 898,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 4,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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