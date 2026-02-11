FTI Consulting Aktie
WKN: 907337 / ISIN: US3029411093
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: FTI Consulting präsentiert Quartalsergebnisse
FTI Consulting wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,46 USD aus. Im letzten Jahr hatte FTI Consulting einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FTI Consulting in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 918,5 Millionen USD im Vergleich zu 894,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,51 USD im Vergleich zu 7,81 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,70 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
