FTI Consulting Aktie
WKN: 907337 / ISIN: US3029411093
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FTI Consulting stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FTI Consulting wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 956,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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