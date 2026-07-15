Erste Schätzungen: FTI Consulting zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FTI Consulting lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FTI Consulting ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 997,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 943,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 4,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at