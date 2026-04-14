Erste Schätzungen: Fuchs Petrolub SE Pref legt Quartalsergebnis vor

Fuchs Petrolub SE Pref wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,176 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fuchs Petrolub SE Pref noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 972,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,07 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,703 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at