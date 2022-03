Erste Schätzungen: FUCHS PETROLUB SE VZ gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FUCHS PETROLUB SE VZ lässt sich voraussichtlich am 18.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FUCHS PETROLUB SE VZ die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,387 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FUCHS PETROLUB SE VZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FUCHS PETROLUB SE VZ in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 703,9 Millionen EUR im Vergleich zu 638,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,58 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2,82 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at