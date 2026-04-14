Erste Schätzungen: FUCHS SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUCHS SE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,605 EUR aus. Im letzten Jahr hatte FUCHS SE einen Gewinn von 0,590 EUR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 921,7 Millionen EUR aus – eine Minderung von 0,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FUCHS SE einen Umsatz von 924,0 Millionen EUR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 EUR, gegenüber 2,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,72 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,56 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at