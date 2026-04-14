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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FUCHS SE VZ informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUCHS SE VZ lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,605 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FUCHS SE VZ 0,590 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 921,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 924,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,42 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,34 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,72 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,56 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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