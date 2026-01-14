Erste Schätzungen: Fuji Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fuji Electric stellt voraussichtlich am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 143,08 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 139,16 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,01 Prozent auf 302,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Electric noch 293,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 609,50 JPY je Aktie, gegenüber 642,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1.194,19 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.123,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at