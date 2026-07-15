Erste Schätzungen: Fuji Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fuji Electric wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 94,41 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fuji Electric noch 74,16 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,24 Prozent auf 258,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 716,21 JPY im Vergleich zu 665,18 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1.279,59 Milliarden JPY, gegenüber 1.227,60 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at