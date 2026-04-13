Fuji Electric Aktie

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WKN: 857726 / ISIN: JP3820000002

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fuji Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fuji Electric stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 277,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fuji Electric 254,71 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 349,57 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 332,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 612,06 JPY je Aktie, gegenüber 642,69 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1.199,89 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1.123,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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