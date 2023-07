Erste Schätzungen: Fuji Machine Mfg präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fuji Machine Mfg präsentiert in der voraussichtlich am 03.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 38,42 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,57 Prozent verringert. Damals waren 61,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fuji Machine Mfg in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 33,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 39,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 163,95 JPY, gegenüber 212,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 141,17 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 153,33 Milliarden JPY generiert wurden.

