FUJI OIL HOLDINGS Aktie
WKN: 863882 / ISIN: JP3816400000
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FUJI OIL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
FUJI OIL wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 32,56 JPY. Dies würde einer Verringerung von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FUJI OIL 37,78 JPY je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 181,83 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei FUJI OIL für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 178,28 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 275,80 JPY, gegenüber 129,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 764,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 772,29 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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