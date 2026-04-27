FUJI OIL HOLDINGS Aktie

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WKN: 863882 / ISIN: JP3816400000

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FUJI OIL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FUJI OIL stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,58 JPY gegenüber 63,52 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 192,22 Milliarden JPY – ein Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FUJI OIL 179,32 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 224,42 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,95 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 763,18 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 671,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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