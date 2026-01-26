Erste Schätzungen: FUJI OIL präsentiert Quartalsergebnisse

FUJI OIL wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 82,12 JPY aus. Im letzten Jahr hatte FUJI OIL einen Verlust von -49,290 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 15,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 202,55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 175,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 268,85 JPY im Vergleich zu 25,95 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 777,25 Milliarden JPY, gegenüber 671,21 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

