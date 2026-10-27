Fuji Seal Aktie
WKN: 917072 / ISIN: JP3813800004
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fuji Seal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fuji Seal lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Fuji Seal für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 71,16 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 90,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,18 Prozent auf 57,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Seal noch 54,39 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 313,78 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 387,43 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 232,91 Milliarden JPY, gegenüber 217,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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