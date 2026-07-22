Fuji Seal Aktie
WKN: 917072 / ISIN: JP3813800004
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fuji Seal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fuji Seal wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 60,55 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 25,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 81,29 JPY erwirtschaftet wurden.
Fuji Seal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,22 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 292,97 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 387,43 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 232,50 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 217,75 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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