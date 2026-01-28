Erste Schätzungen: Fuji Seal zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fuji Seal wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 61,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren 67,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 55,32 Milliarden JPY gegenüber 53,24 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 344,44 JPY im Vergleich zu 224,93 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 220,68 Milliarden JPY, gegenüber 212,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at