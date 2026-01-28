Fuji Seal Aktie
WKN: 917072 / ISIN: JP3813800004
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fuji Seal zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fuji Seal wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 61,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren 67,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 55,32 Milliarden JPY gegenüber 53,24 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 344,44 JPY im Vergleich zu 224,93 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 220,68 Milliarden JPY, gegenüber 212,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fuji Seal
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Fuji Seal zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Fuji Seal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Fuji Seal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fuji Seal
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fuji Seal
|3 170,00
|-1,25%