Erste Schätzungen: Fuji Seal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fuji Seal wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 144,61 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fuji Seal ein EPS von 52,16 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 54,66 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 340,66 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 224,93 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 215,74 Milliarden JPY, gegenüber 212,35 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at