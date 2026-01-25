Erste Schätzungen: Fujikura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fujikura wird voraussichtlich am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 143,67 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fujikura ein EPS von 110,03 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Fujikura im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 299,84 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,81 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 520,37 JPY aus. Im Vorjahr waren 330,32 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1.151,04 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 979,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at