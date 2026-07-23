Fujikura Aktie
WKN: 859317 / ISIN: JP3811000003
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fujikura legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fujikura wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 37,63 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujikura noch ein Gewinn pro Aktie von 18,92 JPY in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 334,70 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 24,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 267,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 146,01 JPY aus. Im Vorjahr waren 94,93 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 1.494,13 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.182,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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