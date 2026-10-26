Fujikura Aktie
WKN: 859317 / ISIN: JP3811000003
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fujikura vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fujikura veröffentlicht voraussichtlich am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 48,43 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 123,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 21,64 JPY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 423,81 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 45,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 291,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 206,40 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 94,93 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.784,31 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.182,36 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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